Avellino, Alto Calore avvisa: stop all'acqua da stasera fino a domani, ecco dove La sospensione idrica al serbatoio Santa Maria delle Grazie dalle ore 22 fino a domani mattina

Stop all’erogazione idrica in città. Alto Calore Servizi comunica che a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione idrica al serbatoio Santa Maria delle Grazie dalle ore 22 di oggi, 7 novembre, alle ore 6 di domani, 8 novembre, nelle seguenti zone della città di Avellino

C.SO UMBERTO I° E STRADE LIM.

RAMPA S. ANTONIO ABATE E STRADE LIM.

VIA AD ATRIPALDA E STRADE LIM.

VIA FONTANATETTA E STRADE LIM.

L.GO SANTO SPIRITO E STRADE LIM.

LGO CASTELLO E STRADE LIM.

TEATRO COMUNALE E STRADE LIM.

VIA FILANDE E STRADE LIM.

STAZIONE FERROVIARIA

VIA MADONNA DELLA SALETTA E STRADE LIM.

VIA F. TEDESCO E STRADE LIM.

C.DA FONTANATETTA E STRADE LIM.

C.DA PIGNATELLA E STRADE LIM.

C.DA SAN TOMMASO BASSA E STRADE LIM.

VIA SPINETA E STRADE LIM.

VIA FRICCHIONE E STRADE LIM.

VIA PIANODARDINE E STRADE LIM.

LARGO STAZIONE FERROVIARIA

RAMPA SAN MODESTINO FINO AD INCROCIO

VIA DUOMO E STRADE LIM.

VIA CIRCUNVALLAZIONE DAL CIV. 166 AL CIV. 200 E DAL CIV. 335 AL CIV. 365

VIA S. FRANCESCO SAVERIO FINO AD INCR.

VIA MADONNA DELLE GRAZIE E STRADE LIM.