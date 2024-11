L'apocalisse di Valencia: Grottaminarda aderisce alla campagna di aiuti Solidarietà, vicinanza e disponibilità concreta nei confronti della popolazione spagnola

Grottaminarda esprime solidarietà, vicinanza e disponibilità concreta nei confronti della popolazione spagnola della provincia di Valencia colpita dalla drammatica alluvione che ha provocato più di duecento morti ed un numero ancora incerto di dispersi.

E così la pubblica assistenza di Grottaminarda ed il comune accogliendo l’appello lanciato nei giorni scorsi dal Csv Irpinia Sannio Ets, "Uniti per Valencia", si sono attivati per la raccolta di derrate alimentari e prodotti per l’igiene personale da inviare in Spagna.

Volontari, aziende, enti e singoli cittadini possono dare il proprio contributo consegnando le donazioni presso la sede della pubblica assistenza Grottaminarda Odv, nei pressi del polo sanitario universitario e dell'auditorium comunale di Grottaminarda nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì dalle ore 9:00 alle 12:00, mercoledì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00, venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00, sabato dalle ore 9:00 alle 12:00. Per maggiori informazione si può chiamare il numero 338.9737935.

"Uniamoci per dare speranza ai cittadini di Valencia che non hanno più nulla: un nostro gesto di solidarietà è un passo in più per la loro ripresa".