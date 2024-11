Fondazione Onda Ets e Asl di Avellino insieme contrro la violenza sulle donne Visite ginecologiche e consulti psicologici al Frangipane-Bellizzi

Fondazione Onda Ets e Asl di Avellino, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, lanciano la quarta edizione dell’(H) open week che si terrà dal 21 al 27 novembre con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza.

L’azienda sanitaria locale, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in collaborazione con l’azienda consortile Ambito A1, ha programmato l’offerta gratuita, previa prenotazione, di consulenze e visite ginecologiche con ecografia transvaginale presso l’Uoc ginecologia e ostetricia del polo “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino e la possibilità di accedere a consulti psicologici presso l’Ambito A1.

Per accedere alle visite ginecologiche (Luigi Di Prisco) presso Il polo ospedaliero “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino, in programma venerdì 22 novembre, lunedì 25 novembre e martedì 26 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà possibile prenotare al numero 0825.877246/0825.877250 (dal lunedì al venerdì 9.00/13.00).

Per prenotare un consulto psicologico presso l’Azienda Consortile Ambito A1, via Fontananuova (Ex sede Alto Calore), sarà possibile telefonare al numero 0825.872441 (referente avv. Augusto Morella).

L’Ospedale di Ariano Irpino rientra negli oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa che hanno al loro interno percorsi dedicati; i centri antiviolenza aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui, info point, e distribuzione di materiale informativo.

Fondazione Onda ETS dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa. Il network, composto da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda ETS nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

Per l’occasione verrà distribuito negli ospedali l’opuscolo informativo “Violenza di genere - Riconoscerla, prevenirla, contrastarla”, disponibile anche in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione “Pubblicazioni”.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio realizzato nel corso del 2024 che ha previsto diverse attività, tra cui un’ampia campagna di comunicazione con l’obiettivo di ridurre i pregiudizi culturali radicati nella società che portano a percepire in maniera distorta la figura della donna e a creare situazioni di violenza nella vita quotidiana.

L’evento è realizzato con il patrocinio di consiglio nazionale delle ricerche, fondazione Libellula e DonnexStrada, con la media partnership di Adnkronos, Baby Magazine, Panorama della Sanità, Salutare e Tecnica Ospedaliera e grazie al contributo non condizionante di Aurobindo, Crédit Agricole, Eni, Ibsa, Korian, Msd e Tim.