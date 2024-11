Colletta alimentare ad Avellino: grande risposta da parte della gente Un gesto concreto per chi ha bisogno: decine di volontari in campo

Ad Avellino come nel resto della provincia grande risposta da parte della gente alla colletta alimentare nei supermercati.

Coordinati dalla Caritas diocesana di Avellino e dall’associazione La Rete, in nove supermercati di Avellino presenti circa 150 volontari appartenenti a diverse associazioni locali, tra cui Comunione e Liberazione, Scout, Masci, Azione Cattolica e Lions, per raccogliere beni alimentari destinati alle famiglie in difficoltà. Il bilancio è statto più che positivo.

Organizzata dalla fondazione banco alimentare, l’iniziativa si propone di coinvolgere l'intera comunità in un gesto di condivisione e aiuto concreto verso chi si trova in una situazione di bisogno. I beni raccolti saranno successivamente distribuiti, tramite la Caritas, alle famiglie in difficoltà.

Ad Avellino, la colletta alimentare ha avuto il suo momento simbolico nel supermercato Maxi Futura di via Cione. Qui, il nuovo direttore della Caritas di Avellino, Antonio D'Orta, ha illustrato l'iniziativa alla comunità spiegando l'importanza del gesto di solidarietà che, grazie alla partecipazione collettiva, può fare davvero la differenza per tanti concittadini. Accanto a lui anche Alfredo Guerriero, presidente dell'associazione "La Rete", che ha collaborato attivamente nella giornata di sensibilizzazione e raccolta.

I punti vendita di Avellino coinvolti nell'iniziativa:

Conad Superstore (Contrada Chiaira)

Pam (Contrada Scrofeta)

Decò (Via Vietri)

Conad (Via Bellabona)

Sole365 (Largo Ferriera)

Decò (Via Piave)

Iperfutura (Via Cione)

PickUp (Via Pionati)

Decò (Corso Europa)

I volontari, ben riconoscibili grazie ai loro giubbotti e ai cartelloni informativi, sono presenti all'ingresso dei supermercati per invitare i cittadini a contribuire donando prodotti alimentari a lunga conservazione, come pasta, riso, olio, scatolame, latte e biscotti. Ogni gesto, anche il più piccolo, può portare un grande aiuto a chi si trova in difficoltà, specialmente in un periodo dell'anno in cui le famiglie più fragili sentono maggiormente il peso delle difficoltà economiche.

La colletta alimentare: un gesto concreto per chi ha bisogno

La Giornata della colletta alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, è un'iniziativa che da anni raccoglie in tutta Italia il sostegno di milioni di cittadini. Attraverso la donazione di alimenti di prima necessità, la colletta offre un'opportunità di sensibilizzazione e di partecipazione attiva alla vita comunitaria, ricordando quanto sia importante farsi carico delle difficoltà altrui e contribuire, nel limite delle proprie possibilità, a migliorare la qualità della vita delle persone più fragili.

La collaborazione tra Caritas, associazioni del territorio e i vari supermercati di Avellino rappresenta un esempio virtuoso di rete sociale, capace di attivare risorse e volontà per un obiettivo comune: quello di garantire un aiuto concreto a chi vive situazioni di disagio. Ogni prodotto donato rappresenta un piccolo gesto di solidarietà che, sommato agli altri, può fare davvero la differenza.