No alla violenza di genere: 2^ edizione di "Fai rumore perchè è vietato morire" Serie di iniziative dal 22 al 29 novembre a Volturara Irpina

L'amministrazione comunale di Volturara Irpina, su iniziativa dell'assessorato ai Servizi Sociali guidato da Ilaria De Feo, ha presentato la seconda edizione di "Fai Rumore perché è Vietato Morire", un evento dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il programma prevede una serie di iniziative dal 22 al 29 novembre, volte a promuovere la consapevolezza e la prevenzione delle discriminazioni e degli abusi, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Questa iniziativa giunta alla seconda edizione è un proseguimento della precedente. - ha affermato l'assessore ai Servizi Sociali, Ilaria De Feo - Lo scorso anno abbiamo aderito con la marcia rumorosa all’appello delle campagne di sensibilizzazione che vedeva coinvolta l’intera nazione in diverse piazze. Quest’anno abbiamo pensato di mettere in atto diverse iniziative con l’obiettivo principale di sensibilizzare l'opinione pubblica".



Con la seconda edizione di 'Fai Rumore perché è Vietato Morire', quest'anno confermiamo il nostro impegno nella lotta contro ogni forma di violenza, ma aggiungiamo un elemento innovativo che fa riferimento al corso di prevenzione e autostima e a tutta la manifestazione. - ha aggiunto il sindaco Marino Sarno - Invitiamo tutti i cittadini a partecipare all'iniziativa organizzata dall'Assessorato alle politiche sociali, affinché il nostro paese possa avere una voce forte contro l'ingiustizia e a favore dei diritti di tutte le persone".

Il programma dell'evento

- 22 Novembre, ore 18:00: Presentazione del "Percorso di prevenzione e autostima femminile", in collaborazione con l'Accademia USD Salerno, presso l'Aula Consiliare. L'incontro mira a fornire strumenti di supporto e crescita personale alle donne della comunità.

- 25 Novembre, ore 17:00: Celebrazione della Santa Messa in memoria delle vittime di violenza, presso la Chiesa Madre San Nicola di Bari. Seguirà una fiaccolata fino alla panchina rossa, simbolo di lotta contro la violenza di genere, dove si terrà un momento di raccoglimento e riflessione.

- 29 Novembre, ore 20:30: Proiezione del film "C'è ancora domani" al Cinema Serrone, a cura della Commissione per le Politiche di Genere e dei Diritti Civili e del Servizio Civile Comunale. Il film affronta temi di resilienza e speranza, aprendo un dibattito su come affrontare e superare le esperienze di violenza.