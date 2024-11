Il governatore De Luca premia le tre studentesse dell'Alberghiero di Ariano Esempio ammirevole di umana partecipazione, radicati principi etici e aultruistico comportamento

"Per aver dimostrato un non scontato senso civico e di solidale partecipazione allorquando, avendo ritrovato un portfogli con una considerevole somma di denaro, al suo interno, non ha esitato a consegnarlo al conducente dell'autobus ove é avvenuto il rinvenimento affinché fosse restituito al legittimo proprietario.

Esempio ammirevole di umana partecipazione, di radicati principi etici e di aultruistico comportamento."

Questo il messaggio che il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha voluto consegnare direttamente nelle mani delle tre studentesse dell'indirizzo Alberghiero dell'ISS "Giuseppe De Gruttola" di Ariano Irpino, Maria Libera, Asia e Carla accompagnate della dirigente scolastica Tiziana Aragiusto.

"Un importante riconoscimento per le nostre alunne e per il grande lavoro di formazione che ogni giorno svolge la scuola insieme alle famiglie.

Un lavoro che continuerà tra i banchi di scuola per costruire insieme una società solidale e inclusiva. In questa sfida l'esempio di Carla, Asia e Maria Libera sarà un valido alleato per tutti noi".