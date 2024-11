Emergenza idrica, continuano le sospensioni notturne: emergenza ad Avellino Anche alcune zone del capoluogo saranno interessate dalla sospensione notturna

L'Alto Calore ha comunicato le sospensioni programmate dal 22 al 23 novembre ad Avellino e provincia. Di seguito gli avvisi dell'ente.

AVELLINO

Si comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 22.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Le zone interessate sono:

•RIONE S. TOMMASO TUTTO

•QUARTIERE Q9

•C.DA S. ORONZO

•VIA DI MEO

•PREFABBRICATI QUATTROGRANE

•C.DA CHIAIRE

•C.DA BAGNOLI

•VIA SELVE

•C.DA ACQUA DEL PARADISO

•C.DA COLLE DEI MONACI

•C.DA BOSCO DEI PRETI

•C.DA CERASUOLO.

Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.

AIELLO EDEL SABATO (SERB. CENTRO URBANO)

CESINALI

MUGNANO DEL CARDINALE

QUADRELLE (SERB. ALTO)

S. MICHELE DI SERINO (SERB. RURALE)

Si comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 22.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.

MONTELLA

Si comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 22.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Le zone interessate sono:

TOPPOLO DI PANNO, BARUSO e CAPPELLA.

Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.

MONTEMARANO

Si comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 21.00 del 22.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

La frazione interessata è Bosco di Montemarano.

Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.

NUSCO

Si comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 21.00 del 22.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.

TORELLA DEI LOMBARDI

Si comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 21.00 del 22.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Le Frazioni interessate sono:

CONTRADA PIANO MAROTTA, VIA DELL’ANGELO, PONTICELLI, FOSSI DELLA CORTE.

Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI

Si comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 22.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.

FRIGENTO

Si comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 22.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Le Frazioni interessate sono:

SAN MARCO, PAGLIARA, SAN COSMO, LA QUARTA, PIANO DELLA CROCE, VIA BERLINGUER, VIA ALDO MORO, CASE POPOLARI e MATTINE.

Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.

GESUALDO

Si comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 21.00 del 22.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Le Contrade interessate sono:

ARIELLA, CARPIGNANO, TORRE DEI MONACI, OTICA, FONTANA TASSOLA, MADDALENA, PESCARIELLO, LAMMIE, SAN SILVESTRO, VALLI, SANT’ELIA, CAPO DI GAUDIO, VIA DANTE ALIGHIERI, POZZO DEL PRINCIPE E CATAURO.

Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.

STURNO

Si comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 21.00 del 22.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.

VILLAMAINA

Si comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 21.00 del 22.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.

TAURASI

Si comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 22.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.

PRATOLA SERRA

SAN MANGO SUL CALORE

SANTA PAOLINA

TUFO (FRAZ. SANTA LUCIA)

Si comunica che, a seguito della riduzione dei gruppi sorgentizi, sarà effettuata la sospensione dell’erogazione idrica, dalle 22.00 del 22.11.2024, alle ore 6.00 del giorno successivo, orario di inizio della riapertura graduale dell’erogazione.

Potranno, inoltre, verificarsi disfunzioni nell’erogazione idrica, soprattutto nelle zone alte, pertanto, si invita a contenere i consumi, per evitare maggiori criticità nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione.