Avellino: stangata sulle casette degli indiani, il Mercatino di Natale a rischio La ditta che ha ottenuto l'appalto aveva chiesto cifre esorbitanti ora il prezzo è sceso

Rabbia ma anche delusione. Gli artigiani avellinesi non si danno pace. La ditta che ha ottenuto dal comune di Avellino l'appalto per la realizzazione del Mercatino di Natale in piazza Libertà, ribattezzato "Avellino Christmas Village" (6 dicembre- 6 gennaio), aveva sparato cifre esorbitanti per gli spazi espositivi.

Si partiva da 2500 euro più iva fino ad sfiorare i 4mila 500euro. Cifre improponibili per i piccoli commercianti cittadini che erano pronti a ripetere l'esperienza dello scorso anno con le casette degli indiani, così giornalisticamente definite per la loro forma che ricordava le tende di "Toro seduto" ma che in fondo richiamavano le artmosfere scandinave.

Insomma, i commercianti hanno protestato in maniera vibrata e grazie all'intervento della sindaca Nargi le richieste della ditta salernitana si sono notevolmente ridotte. Si arriva a 1200 più iva, con un aumento del 20-30 per cento rispetto all'edizione dello scorso anno.

Sarà salvo il Mercatino di Avellino? Speriamo di sì.