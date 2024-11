Alla Colombo Solimena inaugura la nuova Biblioteca: c'è il concorso per il logo Un concorso interno sta coinvolgendo tutti gli alunni delle classi seconde e terze

Grande fermento nell’IC Colombo Solimena di Avellino per l’inaugurazione della Biblioteca nel plesso “F. Solimena”, scuola secondaria di primo grado.

Il progetto d’Istituto “Open space, open minds”, attivato grazie ai fondi PNRR-Next Generation Classroom, ha permesso di arricchire gli “spazi biblioteca” già presenti nell’Istituto da tempo e di dare loro nuova vita.

In particolare, nel plesso di scuola secondaria di primo grado, la Biblioteca insieme ai laboratori Multisensoriale, Scientifico-Steam e Multimediale, si appresta ad offrire agli studenti nuove opportunità di apprendimento.

La Dirigente Mary Morrison è molto soddisfatta del lavoro realizzato fino ad ora e dell’evento che vedrà al centro dell’attenzione la scuola secondaria di primo grado nei giorni 28 e 29 Novembre. Un concorso interno sta coinvolgendo tutti gli alunni delle classi seconde e terze impegnati nella realizzazione del LOGO per la nuova Biblioteca.

Tale concorso dal titolo “Crea un logo per la tua biblioteca” è stato organizzato dalla referente, prof.ssa Filomena Rita De Carolis con l’intento di promuovere negli alunni l’educazione al rispetto dei beni; per favorire il senso di appartenenza alla Scuola, come previsto dalle Nuove Linee Guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’insegnamento dell’Educazione Civica e per conferire autenticità al nuovo spazio. Gli alunni sono impegnatissimi, supportati dai docenti di Arte, di Tecnologia e di Lettere per consegnare il LOGO migliore. Una commissione di esperti è già pronta per analizzare gli elaborati e decretarne il vincitore! La dott.ssa Raffaella Festa della Biblioteca provinciale “Giulio e Scipione Capone” di Avellino, Padre Carmine Allegretti della Biblioteca Statale di Montevergine, Marina Siniscalchi dell’Associazione “Ebbridilibri”, Consiglia Aquino dell’“Angolo delle storie”, Marika Cutino della Libreria Giunti- sede di Avellino, Assunta D’Amore della Libreria Mondadori-Galleria Corso Vittorio Emanuele, Domenico Salanti della Libreria Mondadori-sede Terminal Bus di Avellino, hanno accettato l’invito con entusiasmo.

“La biblioteca scolastica è uno strumento fondamentale per il supporto dell'apprendimento, la promozione della lettura e lo sviluppo di competenze critiche negli studenti”, afferma la Dirigente Mary Morrison. “In un contesto educativo come quello della scuola secondaria di primo grado, la biblioteca può contribuire significativamente alla crescita culturale, personale e sociale degli alunni, rendendo l’esperienza scolastica più completa e stimolante. Il progetto “Intel...ligere” nasce con l’intento di rivitalizzare la biblioteca come centro di interesse e coinvolgimento, rendendola uno spazio fisico, dinamico e attivo, nel quale gli studenti possano esplorare, apprendere e appassionarsi alla lettura; dove potersi confrontare con testi di vario genere ed esercitarsi nelle attività di

comprensione e produzione. Per prepararsi meglio alla gestione del nuovo spazio, gli alunni delle classi terze si recheranno presso la Biblioteca Provinciale “Giulio e Scipione Capone” di Avellino.

La comunità scolastica attende impaziente la fruibilità di questo spazio-laboratorio che vanta già un riconoscimento: la vincita di premi nell’ambito del Concorso Letterario indetto dall’Associazione “La Comunità, per lo sviluppo umano”, in occasione della terza marcia mondiale per la Pace. Gli alunni Antonia Todesca della classe 3^F con il suo racconto breve “Rainbowland” e gli alunni Diego Feoli e Iandolo Giorgia della classe 2^D con le loro poesie aprono le attività della nascente Biblioteca nel miglior modo possibile! Grazie ai Collaboratori del Dirigente, prof.ssa Angela Maria Giliberti e Angela Lepore e ai Docenti che colgono le opportunità che la scuola offre, preparando gli alunni a vivere i loro successi formativi.”