Pino irpino: già oltre 100 comitati di accoglienza attivi in tutta in provincia Dal 6 all’8 dicembre l’undicesima edizione della carovana di solidarietà

Si terrà lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 18.30 nell’Hub di palazzo Caracciolo in piazza libertà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Il Pino Irpino giunta oramai alla sua undicesima edizione.

I partecipanti alla carovana di solidarietà racconteranno tutti i particolari e le novità del tour dell’Irpinia che come consueto tornerà ad attraversare tutti i 118 comuni d’Irpinia dal 6 all’8 dicembre al grido di #irpiniativogliobene quest’anno con il supporto e il sostegno di Cesvolab - centro servizi per il volontariato Irpinia Sannio,e il Coni Avellino.

Parteciperanno alla conferenza stampa Rizieri Buonopane, presidente della provincia di Avellino, Laura Nargi, sindaco di Avellino, che patrocinano l’iniziativa insieme a Claudio Crivaro, amministratore di Irpiniambiente, Attilio Lieto, dirigente scolastico del Convitto Nazionale Colletta e Pompeo D’Angola, sindaco di Sant’Andrea di Conza.

Grazie alla collaborazione con Texture Stereolitografia di Fabio Pirone sarà anche l’occasione per svelare e chiudere la Capsula del Tempo che contiene le testimonianze di ogni singola comunità e che sarà messa a dimora nella sezione Irpinia del Museo Irpino e aperta il 6 gennaio 2040.

Già oltre 100, ad oggi, i comitati di accoglienza attivi in tutta la provincia dove la carovana si fermerà 7 minuti per due finalità: la prima per accorciare le distanze fisiche, geografiche e sociali rigenerando comunità e l’altra solidale con la raccolta delle scarpe usate destinate ad essere riciclate e riconvertite in tappeti antiurto per i parchi giochi dei bambini.

Il Pino Irpino è un progetto dell’Associazione #Irpiniativogliobene odv in collaborazione con Cone Avellino e Cesvolab che gode di diverso patrocini.