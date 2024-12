Comitato Uniamoci per l'acqua: un plauso a "Voci di Nusco" e un invito all'unità Vivo apprezzamento per l'impegno profuso

Il Comitato Civico "Uniamoci per l'acqua" esprime il proprio più vivo apprezzamento per l'impegno profuso dal comitato Civico "Voci di Nusco" nel denunciare e cercare soluzioni all'annosa problematica dell'emergenza idrica che affligge la nostra comunità irpina.

Il comunicato stampa diffuso da "Voci di Nusco" rappresenta un punto di partenza fondamentale per avviare un dibattito costruttivo e per sollecitare le istituzioni a intervenire con urgenza. Condividiamo pienamente la preoccupazione espressa dai nostri concittadini di Nusco e riconosciamo la gravità della situazione che sta mettendo a dura prova la vita quotidiana di intere famiglie.

Le richieste avanzate da "Voci di Nusco" sono chiare e precise: una gestione equa e razionale della risorsa idrica, investimenti per la riqualificazione delle reti idriche, trasparenza da parte degli enti gestori e un piano di intervento strutturale a lungo termine. Sono richieste che rispecchiano le esigenze di un'intera comunità e che trovano pieno consenso anche nel nostro comitato.

L'importanza di fare rete

L'emergenza idrica è un problema che coinvolge l'intera provincia di Avellino e richiede una risposta unitaria. In questa direzione, l'iniziativa di "Voci di Nusco" rappresenta un esempio da seguire. È fondamentale che tutti i comitati civici che si stanno formando sul territorio si uniscano in una rete coesa, mettendo in comune le proprie risorse e le proprie competenze.

Solo attraverso la collaborazione e la condivisione delle esperienze potremo:

• Amplificare la nostra voce: Una rete unitaria sarà in grado di far sentire la propria voce con maggiore forza presso le istituzioni, ottenendo risposte concrete ed efficaci.

• Condividere le conoscenze: Ogni comitato porta con sé un bagaglio di esperienze e competenze specifiche. Mettendo in comune queste risorse, potremo individuare soluzioni più efficaci e innovative per affrontare l'emergenza idrica.

• Aumentare la capacità di mobilitazione: Una rete coesa sarà in grado di mobilitare un numero maggiore di cittadini, organizzando manifestazioni, petizioni e iniziative di sensibilizzazione.

• Creare una maggiore pressione sulle istituzioni: Un fronte unito sarà più efficace nel sollecitare le istituzioni a prendere decisioni concrete e a investire risorse nella risoluzione del problema.

Un invito all'unità

Il Comitato Civico "Uniamoci per l'acqua" lancia un appello a tutti i comitati civici che stanno nascendo sul territorio: uniamo le nostre forze per costruire un futuro migliore per la nostra terra. Insieme possiamo fare la differenza.

Invitiamo tutti i comitati interessati a contattarci per avviare un percorso di collaborazione e costruire insieme una rete forte e coesa a difesa del diritto all'acqua.