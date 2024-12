Celebrazioni Santa Barbara: mercoledì i Vigili del Fuoco al Santissimo Rosario Messa, consegna delle benemerenze, innalzamento del Tricolore e dimostrazione operativa

Mercoledì tutti i Vigili del Fuoco d’Italia celebreranno la loro patrona Santa Barbara. "Il Comando Provinciale di Avellino onorerà questa ricorrenza con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa del SS. Rosario di Avellino, recentemente consacrata come Santuario Mariano Diocesano. - si legge nella nota diffusa - La giornata avrà inizio alle 10 con l'accoglienza delle Autorità civili e militari, seguita dalla celebrazione della Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Avellino. Al termine della funzione religiosa, il Comandante, Arch. Maria Angelina D'Agostino, rivolgerà un saluto ai presenti, prima di procedere alla consegna delle benemerenze al personale in servizio e in quiescenza. A seguire, nei pressi del sagrato della Chiesa, sarà possibile ammirare un’esposizione di automezzi e attrezzature in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La giornata si concluderà con l’innalzamento del Tricolore e una dimostrazione operativa eseguita dal personale Speleo Alpino Fluviale".