"Siete stati veri angeli, anche nel momento più triste da accettare: la morte" Una storia commovente di grande umanità dall'Hospice di Bisaccia in Irpinia

"Dopo il calvario durato circa un anno, una serie di interventi, le corse all’ospedale e tante speranze, ci fu comunicato che per nostro padre non vi era alcuna possibilità di guarigione. Si potevano fare solo delle cure palliative per alleviare i dolori atroci provocati dalle metastasi alle ossa. Ci cadde il mondo addosso". A scriversi è famiglia di Gennaro Guardabascio di Ariano Irpino.

"Di fronte a quel triste verdetto ci venne proposto per la prima volta il ricovero presso l’Hospice di Bisaccia, quale struttura attrezzata per ricevere assistenza e cure di questo genere.

Avendo sempre sentito parlare di quel luogo come un posto in cui tutto finisce, un'anticamera della morte ci siamo entrati per la prima volta il 13 novembre scorso con un gran peso sul cuore. Poi la scoperta di una struttura ben diversa da come ci era stata descritta.

Sin dal primo momento ci siamo sentiti accolti in maniera diversa da quella degli ambienti ospedalieri abituali. Qui le persone vengono trattate con umanità e rispetto, tutti i medici, gli infermieri ed operatori sanitari si rivolgono ai pazienti chiamandoli per nome, scherzano con loro, cercano in ogni modo di far pesare il meno possibile la degenza.

Papà ci ha lasciati la sera del 25 novembre, solo pochi giorni fa. Anche nel momento più brutto ci sono stati accanto con abbracci e parole di conforto".

Da parte della famiglia di Gennaro Guardabascio di Ariano Irpino, un sincero grazie a tutto il personale dell’Hospice: "Li ricorderemo per sempre come i nostri angeli".