Giornata storica per Avellino: apre il tunnel, Nargi e Festa tagliano il nastro Questa mattina l'apertura del sottopasso dopo 17 anni di cantiere

E' una giornata importante per la città di Avellino perché dopo 17 anni questa mattina è stato aperto al traffico il sottopasso di piazza Garibaldi. Una galleria lunga circa 500 metri per collegare Piazza Garibaldi e Contrada San Leonardo e servirà a decongestionare il traffico nel centro cittadino e agevolare l’ingresso in città dalla periferia cittadina.

A tagliare il nastro il sindaco Laura Nargi che ha ricordato le vicissitudini dell'opera e il tanto lavoro svolto dalla precedente amministrazione. "Quest'opera è costata molti sacrifici ai cittadini avellinesi. È un orgoglio poterla aprire. Il tunnel rappresenta l'impegno di più parti - ha aggiunto - ringrazio il sindaco Festa, gli uffici, il dirigente Cicalese, il Comandante Arvonio e i funzionari, in particolare Diego Mauriello, che hanno contribuito nella realizzazione mettendo tanta passione e perseveranza. Un grazie anche al Ministro Matteo Piantedosi che mi è stato vicino in questi ultimi mesi, a partire da marzo, quando ero ancora sindaco reggente: mi ha aiutato nell'interlocuzione con il Ministero. Ce l'abbiamo fatta, siamo felici e soddisfatti del risultato".



Accanto alla Nargi per l'evento c'era Gianluca Festa, orgoglioso di prendersi i meriti per l'inaugurazione del tunnel. "Abbiamo trascorso cinque anni, compreso il periodo del Covid, dedicando ogni giorno il nostro impegno, insieme all’assessore Genovese, all’ingegnere Cicalese e all’architetto Smiraglia, per completare le 88 prescrizioni. Se Omero fosse nato in questi tempi, avrebbe scritto un altro poema. Non l’Odissea, ma la storia del tunnel.

Abbiamo dovuto completare diversi lavori: dai ventilatori al PGE, fino all’uscita di sicurezza e alla scala in Piazza Libertà. C'è voluto un anno per il collaudo. Ero in contatto ogni settimana con un ingegnere in Polonia, che sollecitavo insieme ai due tecnici locali per arrivare al collaudo.

Sono stati 5 anni di lavoro intensi. In campagna elettorale avevamo promesso alla città che avremmo completato vent’anni di incompiute e questo tunnel ne è stato un po' l’emblema. Simbolicamente, oggi siamo felicissimi di aver mantenuto quegli impegni. La storia si ricorderà di noi e credo che fosse giusto che ci fosse l’intera amministrazione a festeggiare questa importante giornata per la città".



L'ordinanza della viabilità

L’apertura al traffico veicolare del sottopasso per la viabilità di collegamento Piazza Garibaldi/Via San Leonardo, con percorrenza in entrambi i sensi di marcia; Avellino, 05/12/2024 Il Dirigente MICHELE ARVONIO (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 ) - istituzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, come riportata nella planimetria allegata alla presente ordinanza e che ne costituisce parte integrante, ed in particolare istituzione dei seguenti divieti: · divieto di fermata ambo i lati · limite di velocità pari a 30 Km/h · divieto di transito ai mezzi pesanti · divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a mt. 3,50 · divieto di transito ai mezzi aventi massa superiore a 6,00 tonnellate · divieto di transito ai pedoni · divieto di transito alle biciclette · divieto di sorpasso. D I S P O N E - agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ed agli organi di Polizia Stradale, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione e la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza; - la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente; - la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia