Avellino: in Piazza della Libertà luci e colori con il Christmas Village Il villaggio di Natale ha dato il via ufficialmente alle feste in città

Avellino si prepara a trasformarsi in un vero e proprio villaggio natalizio con il tanto atteso Avellino Christmas village: dal 6 dicembre al 6 gennaio gennaio Piazza della Libertà si riempirà di luci, colori e profumi per accogliere i mercatini di Natale. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere appieno lo spirito delle feste.

Questa sera, dunque, al via alle casette natalizie che accoglieranno le migliaia di visitatori, come annunciato dal sindaco Laura Nargi: “Oltre le casette, ci sarà la casa di Babbo Natale, ci sarà la pista di pattinaggio e ci saranno trampolieri e tanti spettacoli dedicati ai più piccini e agli adulti, ma anche alle famiglie. Tutto questo renderà magica Avellino – ha sottolineato il sindaco - ci voleva l’atmosfera natalizia per portare un po’ di serenità alla comunità, tutto questo ovviamente lo facciamo anche e soprattutto per le attività commerciali che stanno soffrendo in questo periodo”.

Ma tante ancora le novità per le feste natalizie, domani sarà la volta dell’albero di Natale e l’accensione delle luminarie e per concludere il tanto atteso concerto di capodanno. “Ci sarà anche il concerto, ve lo annuncio – ha ribadito Nargi - nei prossimi giorni vi diremo il nome del cantante che si esibirà, siamo ancora in trattativa ecco perché la riservatezza del momento”. Il concerto tornerà nella nella vecchia sede del Corso, davanti alla villa Comunale.