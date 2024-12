Piano gestione sovraffollamento pronto soccorso Moscati: notizia importantissima Il plauso delle segreterie aziendali Fp Cisl Irpinia Sannio, Fials, NurSind ad Avellino

"L'approvazione del piano di gestione del sovraffollamento in pronto soccorso da parte dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino è una notizia importantissima, soprattutto in previsione del picco influenzale che si registrerà a breve e che comporterà un ulteriore sovraccarico per i dipartimenti d'emergenza".

Lo scrivono in una nota il segretario aziendale Fp Cisl Irpinia Sannio Aorn Moscati Angelo Genovese, il segretario aziendale Fials Aorn Moscati Demetrio Pisacreta e il segretario aziendale Aorn Moscati Nursind Michele Rosapane.

"Il piano è uno di quegli strumenti organizzativi che la delegazione sindacale ha richiesto più volte, anche in passato, alla direzione strategica. Attraverso il piano viene monitorato con indicatori scientifici e oggettivi lo stato del sovraffollamento nel pronto soccorso, inoltre, in caso di grave congestionamento del pronto soccorso, vengono attivate una serie di misure organizzative finalizzate a contrastare il Boarding.

Il piano di gestione del sovraffollamento lo riteniamo uno strumento in grado di tutelare la sicurezza delle cure nei confronti dei pazienti che accedono nel dipartimento d' emergenza ed è sicuramente un supporto per il personale sanitario del pronto soccorso che quotidianamente ha vissuto sulla propria pelle condizioni lavorative proibitive. Ci auguriamo che anche la Regione Campania, in qualità del presidente con delega alla Sanità l'onorevole Vincenzo De Luca, emani delle direttive alle Aziende nella stesura dei piani di gestione del sovraffollamento nei pronto soccorso. Ad oggi l'Aorn Moscati è l'unica ad aver approvato un piano di gestione del sovraffollamento in ossequio alle linee di indirizzo ministeriali del 01 agosto 2019".