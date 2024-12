Avellino, Nargi: "La città ha sofferto tanto. Sul concerto di Capodanno..." "Che sia un Natale di serenità. Abbiamo sofferto tanto in questi mesi"

"Si accendono le luci sulla città di Avellino. Ho messo ancora più cuore degli altri anni, sono molto emozionata perché volevo regalare un Natale di serenità e pace alla comunità. Abbiamo sofferto tanto in questi mesi, possiamo dirlo. La città ha sofferto tanto, quindi è arrivato il tempo della serenità, anche un po' di felicità": così il sindaco di Avellino, Laura Nargi, a margine dell'evento di accensione dell'albero di Natale tra Piazza della Libertà e Corso Vittorio Emanuele II. "Il regalo più bello per Natale? La serenità, la felicità, l'onore e l'onore di guidare la mia città".

"A breve il nome del cantante"

"Per Capodanno? In questi giorni vi annuncerò il nome del cantante. Non abbiamo ancora chiuso formalmente, quindi oggi sono ancora legata alla riservatezza. Godiamoci queste ore, poi nei prossimi giorni penseremo al Capodanno. Ora abbiamo i Mercatini, la Casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio. Tra una settimana arriverà anche la giostra dei cavalli, il Carosello, che darà un altro tocco di eleganza alla piazza".