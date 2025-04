Avellino-Monopoli: le indicazioni del Viminale per il match del "Partenio" I dettagli relativi alla sfida in programma domenica 13 alle 19.30

Per la penultima gara casalinga dell'Avellino nella stagione regolare, quella che vedrà i lupi ospitare il Monopoli al "Partenio-Lombardi" (domenica 13 alle 19.30) l'ONMS (Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive) ha reso noto i dettagli relativi al settore ospiti. I residenti in provincia di Bari potranno acquistare il biglietto esclusivamente per quel settore e solo se in possesso della fidelity card del club pugliese. L'ONMS ha anche consigliato l'uso di mezzo collettivi (autobus) per la trasferta ad Avellino. Si conferma, invece, l'attesa per la decisioni sulla trasferta relativa al match Sorrento-Avellino.

I dettagli dalla determinazione ONMS 13 dell'1 aprile 2025

"Per l'incontro di calcio di Serie C "Avellino - Monopoli", in programma il 13 aprile 2025, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative, come indicato dalla medesima Questura: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Bari esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "S.S. Monopoli 1966"; implementazione dell'uso di mezzi collettivi, preferibilmente autobus, per la trasferta della tifoseria organizzata, attaverso opera di sensibilizzazione da parte della società ospite del proprio SLO; implementazione del servizio di stewarding; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore".