Solidarietà, vigili del fuoco in campo per l'Ail ad Avellino e Atripalda I caschi rossi hanno partecipato alla vendita delle stelle di Natale

Due giorni di solidarietà e di impegno civile. Come da tradizione, nei giorni 7 e 8 dicembre, i Vigili del Fuoco di Avellino hanno offerto il loro prezioso supporto all'AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma), presente ad Avellino e Atripalda per la vendita delle Stelle di Natale (nella foto il punto di vendita in piazza ad Atripalda).

Da sempre, i Vigili del Fuoco - fanno sapere dal comando provinciale di Avellino - affiancano questa importante iniziativa, contribuendo con impegno e solidarietà a una nobile causa.