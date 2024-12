Gli 80 anni di Confindustria, Rotondi: "Patrimonio speciale dell'Irpinia" "Tappa importante di una storia di collaborazione tra parti sociali e classe dirigente"

"La coincidenza del'accoglienza dei reali di Spagna alla camera dei deputati, dove rivesto - ahimè - il ruolo di decano, con conseguenti obblighi cerimoniali, mi impedisce di partecipare alla odierna celebrazione degli ottanta anni di Confindustria Avellino".

Gianfranco Rotondi esprime in una nota al presidente regionale e provinciale di Confindustria Emilio De Vizia l’augurio per l'odierna celebrazione degli 80 anni dell'associazione.

"L’evento cade in un momento particolarmente vivace della vita economica e sociale della provincia di Avellino: le tensioni sociali sono enormi, ma la crisi non fiacca l’entusiasmo per le prospettive che si aprono per questa terra,grazie anche al nuovo slancio progettuale impresso dalla tua presidenza, non a caso raddoppiata al vertice regionale della associazione.

Quello di oggi non è solo un evento celebrativo, ma sicuramente una tappa importante di una storia di collaborazione tra parti sociali e classe dirigente, che è un patrimonio speciale dell’Irpinia. Rivolgo a te, al tuo consiglio direttivo e ai tuoi predecessori un caldissimo saluto ed augurio".