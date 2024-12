Gli 80 anni di Confindustria, De Vizia: in Irpinia la scommessa è stata vinta Al teatro Gesualdo la cerimonia alla presenza del ministro Piantedosi e il presidente De Luca

Gli 80 anni di Confindustria Avellino. Non solo un traguardo ma anche un punto di partenza con nuovi obiettivi per lo sviluppo del territorio. Al teatro Gesualdo di Avellino, la Confederazione ha celebrato il suo compleanno con un articolato programma dell'evento, che è stato aperto dall'intervento del Presidente Confindustria Campania Emilio De Vizia. “Immaginare che ottant’anni in un territorio come questo 30 imprenditori si riunivano per cercare di tutelare il lavoro e portare avanti i loro interessi e far crescere il territorio credo che sia una grande una grande notizia. I due momenti fondamentali sono stati gli anni 60 e 70 con il casello dell’autostrada e con l’automotive che è venuto a Pomigliano che ha fatto crescere imprenditoria industriale, due queste scommesse sono state vinte perché le aree industriali di Pianodardine sono sature e le aree in montagna diciamo lo stesso, quindi la scommessa è sicuramente vinta”.

All'incontro erano presenti il ministro Matteo Piantedosi e il Governatore Vincenzo De Luca, dopo una stretta di mano formale, i due si sono seduti in prima fila uno di fianco all'altro.

L'incontro è proseguito con una tavola rotonda sul tema “Energia: tra mito e realtà”, con i contributi del Presidente Federacciai Antonio Gozzi, del dirigente d’azienda ed ex parlamentare Chicco Testa e del Coordinatore della Struttura di missione Zes Unica Giuseppe Romano.

All'evento, durante il quale saranno premiati 8 imprenditori del territorio e 5 ex-presidenti locali di Confindustria.

Dal palco Vincenzo De Luca ha parlato con la platea: "Anche io sono un artigiano della politica ma prima di dire qualcosa agli imprenditori, devo rispondere al mio amico Chicco Testa: il problema della Campania non sono i rifiuti di fianco alla strada, io ho ereditato 5 milioni di ecoballe, senza avere nessun piano. Questo era il quadro della Campania, non c'era un piano dei rifiuti e alla fine abbiamo finanziato 12 impianti di compostaggio, abbiamo dovuto fare la guerra con comitati e sottocomitati. Molti finanziamenti riguardano proprio Avellino. Abbiamo lavorato sugli Its sulla meccatronica. Abbiamo stanziato contributi alle imprese. Abbiamo finanziato la ricerca scientifica, 140 milioni di euro per la ricerca contro il cancro. Abbiamo affrontato il problema dei trasporti, non c'era un piano per l'acquisto di un autobus. Zero. Abbiamo ripreso tutti i cantieri Eav bloccati, compreso la Lioni Grottaminarda. Abbiamo lavorato anche su Avellino per i trasporti con Air".