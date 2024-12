Ariano, carcere Campanello: pranzo d'amore con lo chef Guglielmo Ventre L'altra cucina in vista del Natale: evento all'insegna della solidarietà

Prison Fellowship Italia, insieme a Rinnovamento nello Spirito Santo e fondazione Alleanza, presentano: "L'altra cucina, per un pranzo d'amore".

L'iniziativa è in programma il prossimo 19 dicembre nella casa circondariale di Ariano Irpino. Una straordinaria iniziativa natalizia! Protagonista del pranzo sarà il rinomato e storico chef arianese Guglielmo Ventre, del ristorante La Pignata, celebre ad Ariano Irpino, nonchè presidente della pubblica assistenza Vita, da anni attivamente impegnato nel sociale, pioniere in assoluto del volontariato sul tricolle.

"Con la sua passione per la tradizione e la sua maestria in cucina, Guglielmo porterà sulle tavole dei detenuti la magia del Natale, trasformando ogni piatto in un gesto d’amore e condivisione. Siamo certi che sarà un momento indimenticabile, ricco di emozioni e sapori autentici, in grado di lasciare un segno nei cuori di tutti".