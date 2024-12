Montagna da amare, il prestigioso riconoscimento all'Abate di Montevergine Guariglia: un onore per me ricevere questo premio, difendiamo il patrimonio ambientale

Nuovo prestigioso riconoscimento per l'abate di Montevergine monsignor Riccardo Guariglia che è stato insignito del premio dmo radici da amare. All'interno dell'abbazia di Loreto è stata anche inaugurata la sede del Dmo Montevergine montagna da amare.

"Un grande onore per me - ha detto l'Abate Guariglia - ricevere questo attestato che conferma la nostra grande attenzione alla montagna e al patrimonio ambientale dell'Irpinia".

Valorizzare i territori e la loro identità è proprio la mission della Dmo Irpinia (Destination management organization) che ha intrapreso un percorso volto alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura, della memoria delle aree interne dell'Irpinia. "Le radici nel mondo globalizzato ed indifferenziato - si legge in una nota - a tratti sembrano nascoste, dimenticate. A volte sembrano destinate a scomparire, soffocate dal livellamento delle mode e delle tendenze contemporanee, ma le radici emergono sempre e offrono spunti per iniziative coinvolgenti e uniche". Quella di oggi è stata "una data indimenticabile,una giornata dedicata alla scoperta di tesori spirituali e culturali, talvolta nascosti, alla riflessione per celebrare il patrimonio spirituale.