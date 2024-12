Emergenza idrica al sud: piccoli comuni in difesa del futuro del mezzogiorno Caivano: "Il governo dell’acqua deve partire dai territori, con il protagonismo delle istituzioni"

Il governo dell’acqua deve partire dai territori, con il protagonismo delle istituzioni locali e il controllo diretto dei cittadini. È questa la nuova governance da costruire per salvaguardare la democrazia e il diritto fondamentale all’acqua.

A lanciare l’allarme è Virgilio Caivano, portavoce dei piccoli comuni italiani, che con forza denuncia il disastro idrico che sta colpendo il Mezzogiorno d’Italia.

“Siamo di fronte a una questione meridionale del prossimo decennio, frutto di trent’anni di incuria, abbandono e clientelismo politico che hanno condannato milioni di cittadini, imprese, scuole e comunità al disastro”, dichiara Caivano.

Gli invasi meridionali: la testimonianza di un sistema al collasso

La gestione degli invasi nel Mezzogiorno rappresenta la plastica testimonianza di un sistema disfunzionale. Dighe costruite e mai collaudate, invasi in fase sperimentale e limitati nell’operatività, infrastrutture fatiscenti e fuori esercizio.

Invasi non collaudati e in fase sperimentale: Acerenza, Genzano, Marsiconovo, Lampeggiano e Pantano di Pignola. Invasi operativi con gravi carenze manutentive: Camastra, Saetta, Basentello, Pertusillo.

Dighe fuori esercizio: Rendina e Muro Lucano, spesso soggette a problemi di natura statica. Su 14 invasi principali, solo due sono attualmente a regime.

“Una realtà che grida vendetta e che dimostra un’assenza di visione politica e tecnica nel governo dell’acqua”, afferma Caivano.

Un appello all'unità: mobilitare le energie del mezzogiorno

Di fronte a questa situazione drammatica, il Coordinamento dei Piccoli Comuni Italiani, insieme al Comitato Civico “Acqua al Sud”, al Club Liberal Monti Dauni e al movimento “Acqua Bene Comune”, si sta facendo carico di portare la questione idrica sui tavoli istituzionali.

L’obiettivo è ambizioso: riunire le anime dell’associazionismo, della società civile e delle istituzioni locali dell’Appennino per costruire una strategia condivisa che metta al centro il diritto all’acqua come bene comune e pilastro della democrazia.

Un monito per il futuro

“Dobbiamo svegliarci prima che sia troppo tardi,” conclude Caivano. “Il Sud è umiliato e mortificato, mentre miliardi di euro vengono sprecati e milioni di persone sono costrette a subire l’inefficienza e l’incapacità. È tempo di agire. Ogni giorno perso è un passo in più verso il baratro.”

Azioni concrete per il mezzogiorno

I piccoli comuni propongono: Un piano straordinario per la manutenzione e il collaudo degli invasi esistenti. Investimenti in infrastrutture idriche efficienti, utilizzando fondi nazionali ed europei.

La creazione di una governance locale dell’acqua, partecipata da cittadini e istituzioni, per garantire trasparenza e sostenibilità. Politiche integrate per la tutela delle risorse idriche e la lotta agli sprechi.

Il riscatto parte dal mezzogiorno

Il Sud, culla di storia, cultura e risorse naturali, merita una strategia chiara e decisa per affrontare l’emergenza idrica. Il coordinamento dei piccoli comuni invita tutti i cittadini, le imprese e le istituzioni a unirsi a questa battaglia per il futuro del nostro territorio. Perché l’acqua non è solo un diritto: è il cuore pulsante della democrazia e della vita.