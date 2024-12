"Lotto zero: opportunità di sviluppo", incontro ad Avellino sull'Alta Velocità De Angelis: "Sviluppo reale per la Valle dell'Irno, per il Serinese e la cosidetta Area Vasta"

"Siamo al punto che va finanziato il progetto che esiste dal 2009 e serve rendere omogenea la velocità sia dei treni merci e quello delle persone tra Reggio Calabria e Milano". Così Guido De Angelis, vice presidente nazionale Federcomated (Federazione dei Commercianti Edili), nel corso dell'incontro "Lotto zero: un'opportunità di sviluppo per Avellino e l'Irpinia": "Lotto Zero è un tratto di 44 chilometri che dovrebbe collegare la stazione di Battipaglia con quella di Afragola con una stazione di interscambio in prossimità dell'Università a Fisciano. Lì ci sarebbe l'incrocio con la linea elettrificata Avellino-Benevento-Salerno con alta velocità e alta capacità. Significa sviluppo reale per la Valle dell'Irno, per il Serinese e la cosidetta Area Vasta. Non bisogna acquisire suoli perchè è tutto da ristrutturare e riqualificare".

"È una battaglia di civiltà sulle infrastrutture del sud. È fondamentale riprendere in mano gli investimenti andando fino in fondo. - ha affermato Fabio Galetta, delegato Svimar (Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne) - Il PNRR è stata un'opportunità di progettazione e visione, ma attualmente vediamo poco di quei progetti scaricati sul territorio. Il Lotto Zero è uno di quelli e bisogna fare il punto della situazione".

"Non necessariamente Avellino deve essere collegata direttamente all'Alta Velocità. - ha aggiunto Pasquale Luca Nacca, referente del movimento "Insieme per Avellino e l'Irpinia" - Ad esempio c'è Parma con la stazione Mediopadana tra Parma e Reggio Emilia e non necessariamente l'Alta Velocità passa nel centro cittadino. A 15/20 chilometri di distanza si possono avere i collegamenti per la Valle dell'Irno, verso Salerno, ma anche verso Benevento. Vogliamo un duplice collegamento oltre al già presente collegamento con Afragola".