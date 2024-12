Visite gratuite e screening oncologici: Asl e Amdos in campo ad Avellino Giornbata della prevenzione: domenica 22 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nel rione Mazzini

L’Asl di Avellino, diretta da Mario Ferrante, e l’Amdos di Avellino promuovono una giornata di prevenzione con visite e screening gratuiti. Appuntamento domenica 22 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso la chiesa Santissima Maria di Montevergine a Avellino Rione Mazzini.

Sarà possibile effettuare visite gratuite, previa prenotazione, con specialisti di diverse branche:

Senologia: Carlo Iannace, ecografia: Domenico Volino, cardiologia: Franco Rotondi, dermatologia: Maria Assunta Baldassare, ginecologia: Luigi Di Prisco.

Per l’occasione saranno presenti i camper dell’Asl di Avellino per lo screening della mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina).

Per le donne nella fascia di età dai 50 ai 69 anni, residenti in provincia di Avellino, sarà possibile aderire allo screening della mammella, con l’esecuzione gratuita della mammografia, e per le donne nella fascia di età dai 25 ai 64 anni, residenti in provincia di Avellino, sarà possibile aderire allo screening del collo dell’utero con l’esecuzione del Pap test.

Per prenotazioni telefonare al 3276291835 riferimento Paola o rivolgersi ad Amdos Avellino 3487184711 esclusivamente per la visita senologica con Carlo Iannace.