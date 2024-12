Festività natalizie ad Avellino: il sindaco Nargi chiude via Matteotti Arteria off-limits tutte le sere dal 20 dicembre al 2 gennaio: i dettagli

Dal 20 dicembre al 2 gennaio, dalle 18 a mezzanotte, via Matteotti ad Avellino sarà chiusa al traffico. "Considerato che le manifestazioni organizzate dal Comune di Avellino in occasione del periodo natalizio richiamano un gran numero di visitatori, con un notevole ed incessante afflusso di persone, in particolare alla Piazza Libertà ed al Corso Vittorio Emanuele, ritenuto di dover assicurare lo svolgimento delle manifestazioni ed il deflusso dei pedoni in condizioni di sicurezza, evitando il pericoloso passaggio di veicoli sulla strada completamente occupata, ritenuto, altresì, di agevolare lo svolgimento delle iniziative al Villaggio di Natale organizzato alla Piazza Libertà, considerato che si rende, quindi, necessario per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina della sosta e della circolazione nell’area interessata, visti il vigente Codice della Strada, approvato con D.L. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 5 che consente agli enti proprietari della strada di emanare i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione con ordinanza a norma dei successivi artt. 6 e 7 nonché il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione D.P.R 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., per quanto in premessa riportato: dal 20 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025 e dalle le ore 18.00 alle ore 24.00 di ciascun giorno il divieto di circolazione, esclusi autorizzati e residenti, in via Matteotti; il divieto di accesso in Via Matteotti, dall’intersezione CVE - Via Mancini - Via Mazars con obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Via Mancini con direzione obbligatoria in Via Mazars;

Dispone all’A.C.S. l’attuazione del dispositivo con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con obbligo di apposizione della necessaria segnaletica provvisoria di preavviso, obbligo e deviazione, il tutto nel rispetto della normativa vigente; agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e alla forza pubblica, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione e la vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza; la presente ordinanza, sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e diffusione attraverso gli organi di informazione oltreché sul sito dell’Ente medesimo e che sia esecutiva immediatamente; la revoca di ogni altra precedente disposizione in materia che, come previsto dall’art. 3 comma 4 legge n° 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro i termini di legge".