Avellino, via Matteotti chiusa per Natale. Gengaro: "Città dei balocchi" Il consigliere d'opposizione in una nota: "Asseconda l'interesse privato, quello di pochi esercizi"

"La chiusura di via Matteotti, esclusivamente, per le festività natalizie, rende manifesta l'idea di comunità in capo all'amministrazione. Assecondare l'interesse privato, quello di pochi esercizi, con lavoratori per lo più precari, a quello pubblico". Così Antonio Gengaro, consigliere d'opposizione al Comune di Avellino ha commentato, tramite nota ufficiale, la decisione dell'amministrazione comunale di chiudere via Matteotti dal 20 dicembre al 2 gennaio dalle 18 a mezzanotte: "Fin ora, dal Comune non è stato avanzato alcun progetto per il futuro delle giovani generazioni, solo l'organizzazione, con dubbio gusto, della città dei balocchi a Natale e a Ferragosto. Con la scusa delle festività, in contemporanea si coltivano clientele e familismo, e si alimenta il circuito del facile consenso, con risorse provenienti, per la maggior parte, dalla tassazione ai massimi livelli del popolo avellinese", aggiunge Gengaro.