Chiusura via Matteotti, il comandante Arvonio: non è stata una scelta politica Il colonnello precisa: è una questione di sicurezza e ordine pubblico

La chiusura di via Matteotti ha scatenato polemiche su tutti i fronti. Se da un lato il sindaco Laura Nargi ha chiarito il motivo della chiusura dell'arteria, il comandante della polizia municipale Michele Arvonio, ha sottolineato che la decisione non riguarda affatto l'amministrazione comunale ma è relativa esclusivamente a un problema di sicurezza e ordine pubblico.

"Sono polemiche che lasciano il tempo che trovano – ha dichiarato Arvonio - Si tratta di decisioni prese dalla Polizia Municipale, decisioni che nulla hanno a che vedere con la politica.

Come si legge nell'ordinanza, lo scopo della disposizione è quello di "assicurare lo svolgimento delle manifestazioni ed il deflusso dei pedoni in condizioni di sicurezza, evitando il pericoloso passaggio di veicoli sulla strada completamente occupata.

Chi mi conosce, e chi conosce il mio Comando, sa bene che non riceviamo direttive politiche: queste non competono alla politica. Sono state scelte autonome. Mi dispiace che si voglia ricondurre ogni cosa alla politica, ma non è così.

La valutazione è stata fatta dalla Polizia Municipale, da me personalmente e dal personale addetto alla viabilità - continua Arvonio - abbiamo notato, e credo che l’abbiano notato tutti, eccetto chi critica, che tra il primo e il secondo tratto di Corso Vittorio Emanuele vi è un notevole afflusso di pedoni che può creare difficoltà operative nella gestione del traffico. Per questo motivo, abbiamo ritenuto, con ragionevole capacità di valutazione, di chiudere anche via Matteotti. L’idea è quella di rendere Corso Vittorio Emanuele, sia il primo tratto che il secondo, insieme a via Matteotti, una zona più fruibile per i pedoni. La città, così, diventa più a misura dei pedoni".