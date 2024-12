Concerto per i detenuti del carcere di Ariano Irpino Ciambriello: "Con la musica oltre le mura, soprattutto in questi giorni"

Domani pomeriggio musica e festa nel carcere di Ariano Irpino. Su iniziativa del garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, i cantanti Mario Forte e Susy Graziano hanno accolto con entusiasmo l’invito ad esibirsi per i detenuti dell'istituto penitenziario. "Ringrazio la direttrice Marianna Adanti per avere autorizzato quest’iniziativa. - ha affermato Ciambriello - Momenti di unione che attraverso la musica creano piacevoli evasioni e rigenerano emozioni, memoria e senso di appartenenza. Con la musica oltre le mura, soprattutto in questi giorni che si avvicinano al Natale con gli affetti lontani".