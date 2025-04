Avellino, trasporto scolastico: contributo per gli studenti disabili Ecco come fare

Un contributo economico per il trasporto scolastico degli studenti in condizione di disabilità che frequentano le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado sul territorio comunale. L’intervento, finanziato con le risorse assegnate al Comune di Avellino per il Fondo di Solidarietà, prevede l’erogazione di un contributo una tantum, trasferito direttamente alle famiglie che ne risulteranno assegnatarie, per coprire i costi derivanti dal trasporto autonomo o per il tramite di servizi privati del minore nel tragitto casa-scuola e viceversa, per il prossimo anno scolastico 2025/26.

La domanda potrà essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore che presenta i seguenti requisiti: possesso di disabilità, residenza nel territorio del Comune di Avellino, frequenza nell’anno scolastico 2025/26 della Scuola dell’Infanzia, Primaria o Secondaria di Primo Grado. Lo studente non dovrà usufruire contemporaneamente del servizio di trasporto scolastico comunale, ma provvedere al trasporto in autonomia o con servizi privati.

Il modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, corredato degli allegati richiesti, dovrà essere trasmesso al Comune di Avellino entro e non oltre mercoledì 14 maggio 2025, al Protocollo dell’Ente, all’indirizzo e mail ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, o, in alternativa, a mano e in busta chiusa, sempre presso il Protocollo dell’Ente, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,30. Sulla busta o come oggetto della Pec dovrà essere indicato il nominativo del genitore richiedente, con la dicitura “Comune di Avellino – Istanza di accesso al contributo economico una tantum per il trasporto scolastico a favore di studenti in condizione di disabilità – anno scolastico 2025/26”.

«Con questo contributo, forniremo un servizio aggiuntivo alle famiglie ed agli studenti con diversa abilità. – spiega l’assessore all’Istruzione, Jessica Tomasetta - Si tratta di un aiuto concreto per garantire il diritto all’istruzione a tutti i nostri ragazzi».

«Assicurare il trasporto scolastico agli studenti con diverse abilità - ricorda l’assessore alle politiche per la Disabilità ed all’Inclusione, Monica Spiezia – è fondamentale per assicurargli una piena inclusione alla vita scolastica e sociale, nonché per la loro crescita culturale. Su questi temi, la nostra Amministrazione è particolarmente impegnata ed attenta».