Avellino, concerto di Coez: predisposto il piano per l'ordine pubblico Individuate le vie di fuga e l'area parcheggio riservata per persone con disabilità

di Paola Iandolo

Fervono i preparativi per il concerto di mezzanotte. Coez si esibirà dalla mezzanotte all’una e trenta. Ma già a partire dalle 23.30 inizierà lo spettacolo di animazione e poi l’esibizione di altri artisti, tra cui il rapper LeOne. Laura Nargi, nell’annunciare l’artista, aveva parlato di “una scelta di grande qualità con il duplice obiettivo di coinvolgere fortemente i nostri giovani e di attirare visitatori e fan dell’artista nella nostra città. “Coez” è un cantante di fama nazionale, i cui successi sapranno infiammare il pubblico, non soltanto i giovanissimi, e scaldare la magica notte di fine d’anno. Ma l’evento sarà arricchito da ulteriori performance musicali e sorprese che ci condurranno nell’anno nuovo in un clima di festa e di gioiosa spensieratezza”. Originario di Nocera Inferiore, con il suo stile unico, tra rap e cantautorato, Coez ripercorrerà i grandi successi della sua carriera, a partire dall’ultimo album dell’artista “Volare”: “La tua canzone", “Domenica” e la title track, oltre ad altre tracce come “Ninna nanna”, “Catene”, “Fuori di me”. Durante il concerto non mancheranno anche i precedenti successi che hanno portato Coez al successo mainstream, canzoni come “La musica non c’è”, “Le luci della città”, “Faccio un casino”, “Ali sporche”, “Lontana da me”, “Jet”.

Il piano ordine pubblico

Secondo le previsione del comitato ordine pubblico sono previste 3500 partecipanti. Su indicazioni della commissione Pubblici Spettacoli, le vie di fuga previste sono quelle di via Dante e via Sellitto. Individuati inoltre i punti di sosta e di passaggio degli eventuali mezzi di soccorso. Inoltre alcuni varchi stradali con possibile ingresso nella zona del del concerto saranno chiusi con l'installazione temporanea di dissuasori. Predisposta anche un'area riservata, situata in prossimità del palco, con accesso garantito ad un massimo di venti persone con disabilità e venti accompagnatori fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le vetture al servizio delle persone con disabilità potranno essere parcheggiate solo se dotate di apposito contrassegno, regolarmente esposto in modo ben visibile e in corso di validità. Il parcheggio sarà garantito in Corso Europa, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cassitto e quella con via Gussone, all'altezza della villa comunale.

Il piano traffico

Al fine di regolamentare il maggior afflusso di persone dalle ore 12.30 e alle ore 19 di domani, sarà in vigore il piano traffico speciale. La circolazione sarà interdetta a tutti i veicoli, esclusi quelli dei residenti e degli autorizzati, lungo via Matteotti, via Scandone, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cannaviello e via Zoccolari, Piazzale De Marsico tra l'intersezione tra via Preziosi e via Testa.