Concerto di Coez, Esposito Mid: "Con Nargi, area disabili a regola d'arte" Nessun disagio e difficoltà per i partecipanti al concerto

Con l'amministrazione Nargi finalmente risultato raggiunto, allestita l’area per disabili a regola d’arte, assegnati i parcheggi riservati, a disposizione anche i bagni chimici accessibili in più aree. Finalmente quest’anno, scrive ed esulta Giovanni Esposito del Mid, in occasione del concerto di Coez le persone con disabilità non hanno trovato difficoltà ad assistere il concerto.

Spiega ancora Esposito come è stata realizzata un’area riservata, per poter assistere con tranquillità il concerto, ai cittadini con disabilità con una capienza di 20 persone con disabilità e 20 accompagnatori, dall’area riservata è stato identificato un tratto di passaggio facilmente percorribile per poter raggiungere i bagni igienici quest’anno per la prima volta anche accessibili alle persone con disabilità accompagnati dagli steward, lato Corso Europa altezza villa comunale gli uomini del comando di polizia municipale di Avellino hanno provveduto già dal tardo pomeriggio a liberare i parcheggi dalle auto in divieto di sosta sanzionando i i trasgressori per dare la possibilità come da piano traffico di poter far sostare le autovetture al servizio delle persone con disabilità, 20 parcheggi dedicati.

Con grande soddisfazione, afferma ed esulta Esposito del Mid, non si sono per la prima volta registrati disagi e difficoltà per gli interessati al concerto, seppur poca la partecipazione dovuta alle temperature fredde nell’orario in cui si è tenuto il concerto.

Impeccabile come sempre è stato il servizio d’ordine e sicurezza garantito dalle forze dell’ordine, altrettanto encomiabile come sempre il servizio sanitario curato e garantito come sempre dai volontari della Misericordia di Avellino".