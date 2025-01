"Senza vergogna": Avellino e il caos amministrativo, il prefetto accenda un faro Quello che accade a Piazza del Popolo richiede chiarezza, il prefetto ha il potere di intervenire...

“Senza vergogna”. Non ci sono altre parole per commentare quanto sta avvenendo negli ultimi giorni nella città di Avellino.

La prefetto Riflesso inviata in città dal Ministro Piantedosi, che conosce bene le dinamiche di questa realtà a cui è profondamente legato, non può continuare a far finta di nulla. Tempo fa l'ex Procuratore Cantelmo giustamente strigliò la comunità avellinese che s'era girata dall'altra parte quando all'ex Isochimica giovani operai che speravano di costruirsi un futuro lavoravano a mani nude l'amianto non sapendo che il loro destino sarebbe stato segnato in maniera drammatica.

Oggi stiamo vivendo una situazione surreale: si calpesta la legalità, si mortificano le istituzioni. A chi tocca intervenire? Ci sono amministratori e dirigenti comunali indagati con ipotesi di reato molto gravi, la stessa sindaca Nargi è stata accusata dalla Procura, poi il suo nome sembra sparito dai fascicoli di indagine. In attesa di un processo che dovrà definire la vicenda giudiziaria, abbiamo assistito alla farsa della giunta tecnica nominata per dare un segnale di discontinuità rispetto al passato, un passato infarcito di concorsi truccati e appalti pilotati, di un computer del comune sparito e di richieste di denaro agli imprenditori per risolvere situazioni debitorie familiari, secondo quanto ricostruito dall'accusa nell'inchiesta Dolce Vita. Ipotesi accusatorie tutte da provare, ma che inquietano i cittadini.

Eppure non è bastato. Perché ora che è tornato sulla scena il principale indagato, l'ex sindaco Festa, che rilascia dichiarazioni infamanti verso i giudici ed è protagonista di video messaggi davvero sconcertanti, si sta registrando una paralisi amministrativa che tradisce gli elettori e i cittadini e infanga la storia di questa città. C'è un'amministrazione senza giunta, manca un organo fondamentale per il nomale svolgimento dell'attività comunale. E allora?

E' arrivato il momento di dire basta. Non sappiamo se la Nargi riuscirà a superare questa fase. Di sicuro il prefetto di Avellino dovrebbe accendere un faro su Piazza del Popolo. Prima che sia troppo tardi.