Avellino, il Vescovo Aiello: "La città ha bisogno di stabilità" "Chiunque sia sulla poltrona è bene che ci rimanga per un po' di tempo"

Il Vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, a margine dell'apertura del nuovo centro di ascolto della Caritas Diocesana a contrada Quattrograna, inaugurato in compagnia del sindaco del capoluogo irpino, Laura Nargi, ha auspicato stabilità per il lavoro dell'amministrazione comunale: "Non entro in merito a cose che esulano dal mio ministero. - ha affermato Aiello - Una cosa è certa e la vedo anche da cittadino. Ho bisogno di stabilità e abbiamo bisogno solo di stabilità in questo momento. Chiunque sia sulla poltrona è bene che ci rimanga per un po' di tempo", ha affermato.

"Il centro di ascolto in periferia per dare un segno"

"Il centro di ascolto si trasferisce in periferia anche per dare un segno. Potrebbe essere anche un luogo da affiancare alla cittadella per l'ospitalità di senza fissa dimora. È un modo per iniziare bene il 2025": ha aggiunto il Vescovo per il punto di ascolto a contrada Quattrograna.