Crisi al Comune, Genovese: "Nargi dimostri di poter amministrare o si dimetta" Il consigliere comunale di Patto Civico: "In alternativa intervenga il Prefetto"

"L'appello del nostro Vescovo non può rimanere inascoltato. Monsignor Aiello ha detto che la comunità ha bisogno di stabilità, ovvero di serietà amministrativa. Io purtroppo non vedo nulla di serio in questa amministrazione". Così a OttoChannel il consigliere comunale di Patto Civico, Rino Genovese, si è espresso sulla crisi nella maggioranza al Comune di Avellino: "Vedo piuttosto istituzioni offese, utilizzate per battaglie personali, amministratori e dirigenti comunali indagati con ipotesi di reato gravissime, la farsa della giunta esterna, un ex sindaco ormai nel delirio totale, che utilizza parole gravissime nei confronti dei magistrati e della città, un'amministrazione inesistente. - ha affermato - Nargi, per una volta, potrebbe fare qualcosa di serio: riconvochi il consiglio comunale al quale non si è presentata a fine anno e dimostri che ha una maggioranza e governi oppure con altrettanta serietà rassegni le dimissioni e permetta alla nostra città di scegliere liberamente da chi vuole essere amministrata. Non provi inutili e patetici inciuci che portebbero inevitabilmente all'ingovernabilità e non condanni Avellino ad una asfissia amministrativa e in un braccio di ferro personale con un uomo che è ormai soltanto vittima del proprio egoismo. In alternativa intervenga il Prefetto perché davvero Avellino non merita questa pagliacciata".