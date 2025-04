Hai alzato un pò il gomito? Pernottamento dedicato al Grand Hotel Biffy La campagna di prevenzione parte da Ariano Irpino: "Bevi responsabilmente, dormi al sicuro"

È senza dubbio originale l'iniziativa sociale promossa dal Grand Hotel Biffy di Ariano Irpino. Sicuramente troverà proseliti e soprattutto clienti pronti ad aderire alla campagna di sicurezza stradale per contrastare gli incidenti e prevenire tragedie sull'asfalto.

La rinomata struttura del Tricolle ha infatti avviato un progetto che offre ospitalità a chi dopo una cerimonia è consapevole di aver alzato il gomito e per questo opta per il pernottamento nella struttura ricettiva che ha pensato con una formula originale appunto di favorire la sicurezza stradale e per chi ha uno stato alterato e per chi potrebbe, suo malgrado, essere accompagnato da un guidatore alticcio. La campagna del Biffy è senza dubbio alcuno lodevole.

Il titolare della struttura arianese, tra le più gettonate in Italia ha avuto un contatto anche con i gestori dei vari locali pubblici e discoteche della città al fine di potare aventi in sinergia un vero e proprio patto per la prevenzione.

Ecco lo slogan che sta già facendo il giro del web: "Divertiti senza pensieri. Se hai bevuto scegli il confort del Grand Hotel Biffy. Hai alzato un pò il gomito? Non rischiare di metterti alla guida. Il Grande Hotel Biffy ti offre un pernottamento speciale a prezzo dedicato, perchè la tua sicurezza è la nostra priorità. Bevi responsabilmente, dormi al sicuro. Info e prenotazioni 0825.828682 e 348.5262502.