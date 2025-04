Avellino: la carica del tifo biancoverde corre anche in città Alle 17 l'abbraccio alla squadra biancoverde alla vigilia di Catania-Avellino

È la vigilia del match Catania-Avellino e al "Massimino" non ci saranno tifosi irpini in virtù del divieto di vendita dei biglietti. Nel pomeriggio, alle 17, la tifoseria biancoverde raggiungerà il "Partenio-Lombardi" per l'abbraccio alla squadra di Biancolino prima della partenza. La Curva Sud Avellino ha rinnovato l'appello con nuove locandine in città. Domani (ore 19.30) i lupi saranno ospiti degli etnei per una gara che può risultare davvero spartiacque negli equilibri della sfida a distanza per la promozione diretta con l'Audace Cerignola. Domani (ore 15) gli ofantini saranno di scena al "Lamberti" per affrontare la Cavese. Poi l'Avellino scenderà in campo con l'obiettivo di rispondere, come accaduto domenica scorsa, o di allungare in classifica.