Dogana, arrivati due pilastri in legno: centro storico chiuso al traffico La soddisfazione della sindaca Nargi: il 2025 sarà l'anno decisivo per concludere i lavori

Svolta importante per i lavori di restauro della Dogana di Avellino. Stamane sono arrivate nel cantiere due colonne in legno che faranno parte della futura struttura. Tutta l'area è stata chiusa al traffico tra la Dogana e via Francesco Saverio per consentire lo svolgimento delle operazioni. Sul facebook la sindaca Laura Nargi che abita proprio nelle vicinanze dell'antico monumento ha scritto un messaggio.

"Che grande emozione questa mattina. La struttura portante della nuova Dogana - ha anunciato la sindaca - è arrivata a piazza Amendola. Si tratta di due pilastri lignei che contribuiranno a reggere il nuovo scheletro a sostegno delle mura storiche perimetrali dell’antico palazzo dei grani.I lavori procedono spediti e il 2025 sarà l’anno decisivo per restituire alla città uno dei suoi simboli più amati e più attesi. Avanti così".