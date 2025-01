Mid, Esposito: "Marciapiedi fatiscenti, occorre programme subito un intervento" L'appello urgente rivolto al Comune rimasto vittima egli stesso di un incidente

Marciapiedi in via Sottotenente Gaetano Corrado fatiscenti il comune programmi un intervento di adeguamento.

La denuncia di Giovanni Esposito tra i residenti con difficoltà motorie, anziani e persone con disabilità, proprio in quella traversa di Via Francesco Guarini.

"Tra i tanti marciapiedi segnalati a margine già dell’ultimo tavolo tecnico tra il Mid e il Comune di Avellino vi sono anche i marciapiedi di via Sottotenente Corrado, una delle traverse di Via Francesco Guarini ad Avellino, da anni mai rimodernati e rifatti e che creano problemi oltre che difficoltà alla mobilità di chi come me vive una disabilità, occorre un immediato intervento per rifacimento del suolo ormai obsoleto, usurato e sdrucciolevole da parte del Comune.

Proprio qualche sera fa dopo aver parcheggiato la mia auto sono accidentalmente caduto e scivolato mentre rientravo a casa percorrendo il tratto con le mie stampelle, riportando una sospetta lesione tendinea bicipite brachiale con una prognosi di sette giorni riscontrata in pronto soccorso". Si intervenga presto conclude Esposito.