Dopo il successo di Ariano: musica in carcere anche a Sant'Angelo dei Lombardi Ciambriello: "Nemmeno la neve ci ferma! Sempre in direzione ostinata e contraria!"

Dopo il successo di qualche giorno da ad Ariano Irpino, evento musicale in carcere anche nella struttura di Sant'Angelo dei Lombardi alla persenza di 170 detenuti. A darne notizia è il garante dei detenuti campano Samuele Ciambriello.

"Ho accolto l'invito della direttrice del carcere Marianna Adanti di promuovere un concerto, per vivere un momento conviviale insieme ai ristretti. L'evento rimandato nel periodo natalizio, si è svolto oggi anche sotto la neve! All'incontro era presente anche il garante provinciale di Avellino Carlo Mele. Voglio ringraziare pubblicamente i due artisti che si sono esibiti Stefania Dei e Mario Forte, e tutto il loro staff! Nemmeno la neve ci ferma! Sempre in direzione ostinata e contraria!

Non va dimenticato l'anno drammatico che ci siamo da poco lasciati alle spalle. "Il 2024 si è concluso con più di 2000 tentativi di suicidio, 13000 atti di autolesionismo. Sono indignato od oggi sono 23 le morti per cause ancora da accertare! Dopo un anno, ancora non sappiamo come sono morti? Nell'anno nuovo dell’anno sono già 7 i detenuti che hanno deciso di togliersi la vita. Anche un operatore penitenziario nel carcere di Paola. Oltre sei detenuti , l'ultimo a Cagliari, c'è il 57enne campano, ristretto nella Rems di San Nicola Baronia durante la passeggiata nel paese, con alcuni ristretti, accompagnato dagli operatori, si è gettato improvvisamente dal ponte ivi esistente. L’uomo è deceduto dopo essere stato portato prima all’ospedale di Ariano Irpino e successivamente trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è morto durante il viaggio in eliambulanza. E poi ci sono due morti, uno per cause ancora da accettare,un 42 ,nel carcere di Secondigliano