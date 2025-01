Tutela dell'acqua: l'ente idrico campano lancia la campagna social Un percorso educativo tra curiosità, buone pratiche e sensibilizzazione

L’ente idrico campano ha inaugurato una nuova campagna dedicata all’acqua, risorsa vitale e insostituibile. Da lunedì 13 gennaio, i canali social dell’Eic ospitano “Lo sai che…”, un percorso educativo e coinvolgente, fatto di curiosità, dati e buone pratiche, per sensibilizzare cittadini e giovani sull’importanza dell’acqua nella vita quotidiana, nell’ambiente e nel futuro del pianeta.

La campagna esplorerà temi chiave come l’idratazione e i benefici per la salute, la qualità dell’acqua potabile garantita dai controlli quotidiani, l’impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche, il risparmio idrico e il ruolo dell’acqua nell’energia sostenibile. Ogni contenuto offrirà spunti pratici per agire in modo consapevole e contribuire alla salvaguardia di una risorsa così preziosa.

“Questa campagna non è solo informativa, ma un invito all’azione - spiega Luca Mascolo, presidente dell’Eic - perché proteggere l’acqua è un impegno che coinvolge ciascuno di noi. Ogni piccolo gesto può fare la differenza, e questa consapevolezza è il primo passo per costruire un futuro più sostenibile”.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia dell’Ente Idrico Campano per promuovere la gestione responsabile delle risorse idriche e diffondere una cultura della sostenibilità. Con questa campagna, l’Eic mira a coinvolgere le nuove generazioni e l’intera comunità in un dialogo aperto su come valorizzare e proteggere l’acqua.

I contenuti saranno pubblicati settimanalmente e accompagneranno il pubblico in un percorso di riflessione e azione concreta. Proteggere l’acqua significa proteggere la vita e costruire un mondo migliore per le generazioni future, una goccia alla volta.