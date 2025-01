Centro per l'Autismo, Ferrante: "Sempre pronti, ma devono darci la struttura" Le parole del direttore generale dell'ASL di Avellino a margine dell'incontro al Manlio Rossi-Doria

"A giorni uscirà la delibera per il nostro capitolato. Faremo una gara autonoma, ci muoveremo su Sant'Angelo dei Lombardi e su Avellino con somme già definite. Quando ci daranno la struttura non ci saremo, come detto sempre dalla prima ora". Così Mario Nicola Vittorio Ferrante, direttore generale dell'ASL di Avellino, si è espresso sul Centro per l'Autismo di via Serroni a margine dell'evento conclusivo del progetto della cooperativa sociale "La Goccia" dal titolo "Non vedo, non sento, non parlo", "Le ferite nascoste: prevenirle. comprenderle e prendersene cura" all’atelier Horeca dell’IPSEOA “Manlio Rossi-Doria”. "Quando c'era il vecchio sindaco, quando c'era il commissario e ora da quando c'è il nuovo sindaco, la nostra posizione non cambia. Abbiamo sempre detto: 'Dateci la struttura e noi siamo pronti'. Sempre quello diciamo, però ce la devono dare. Se non ce la danno non possiamo inventarci nulla".