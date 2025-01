Il calendario dei commercialisti di Avellino: in posa per la solidarietà Lariccia: "Il nostro obiettivo è valorizzare il territorio e stare al fianco dei cittadini"

Si è svolta questa mattina, presso la sede dell’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Avellino, la conferenza stampa di presentazione del Calendario 2025 "In posa per la solidarietà", iniziativa, divenuta ormai un appuntamento annuale fisso dalla vocazione solidale.

I proventi raccolti dalla vendita del calendario, disponibile con un contributo minimo, saranno, infatti, devoluti interamente alla Caritas diocesana di Avellino per sostenere progetti di aiuto e inclusione sul territorio.

Alla presentazione hanno preso parte il presidente dell’ordine dei commercialisti di Avellino, Mario Lariccia, il direttore della caritas di Avellino, Antonio D’Orta, il vice direttore Costantino Del Gaudio e diversi componenti del consiglio dell’ordine.

Nel corso dell’incontro, è stato ribadito il significato profondo di questa iniziativa, che conferma l’impegno sociale dell’ordine dei commercialisti di Avellino e della fondazione commercialisti di Avellino verso la comunità locale.

"Anche quest'anno abbiamo voluto sostenere la Caritas di Avellino, che celebra dieci anni di attività, attraverso una serie di progetti che partono dal calendario, ma che non si esauriscono con esso – dichiara Mario Lariccia -. L'obiettivo principale del calendario è rappresentare la presenza dei commercialisti sul territorio, ma soprattutto far conoscere e apprezzare ai cittadini e agli irpini le bellezze e le opportunità, spesso ancora poco valorizzate, della nostra terra”. Il calendario di quest’anno presenta, infatti, scatti suggestivi che immortalano alcuni professionisti iscritti all’Ordine in caratteristici scorci dell’Irpinia, un territorio ricco di bellezze paesaggistiche e tradizioni.

Le immagini non solo mettono in risalto il legame profondo tra i professionisti e il territorio, ma si fanno anche veicolo di un importante messaggio di solidarietà.

“Troppo spesso la figura del commercialista viene ridotta a chi si occupa esclusivamente di tasse, ma il nostro ruolo è ben più ampio – prosegue Lariccia -. Siamo sentinelle del territorio, tutori della fede pubblica e sostenitori di una crescita sana e produttiva per le imprese. In questa seconda edizione del calendario abbiamo dato visibilità a realtà meno conosciute e alle eccellenze della nostra provincia, come la cipolla di Montoro, il tartufo di Bagnoli, le castagne di Montella, il tombolo di Santa Paolina, i borghi di Quaglietta e Bagnoli Irpino e luoghi di culto come l’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi e la Collegiata di San Michele di Solofra. Ringrazio i colleghi che, con la loro partecipazione, ci hanno aiutato a rappresentare al meglio ciò che facciamo per promuovere e valorizzare le eccellenze del nostro territorio".

Antonio D’Orta, direttore della Caritas di Avellino, ha aggiunto: “Desidero ringraziare personalmente il dottor Lariccia e l’Ordine dei Commercialisti per la vicinanza concreta dimostrata fin dall’inizio, visitando il dormitorio e sostenendoci non solo quest’anno, ma anche in passato. I fondi raccolti saranno destinati alla mensa e al dormitorio, e contribuiranno al nostro obiettivo di ampliare i posti disponibili, attualmente solo 16, per accogliere persone senza fissa dimora e rafforzare i servizi dei centri d’ascolto. In un momento in cui i dati sulla povertà nella nostra provincia e regione sono allarmanti, con percentuali che raggiungono il 21%, la Caritas si impegna ad affrontare non solo le difficoltà materiali, ma anche le fragilità relazionali, educative e sociali. Siamo grati all’Ordine dei Commercialisti per il supporto continuo che ci accompagnerà nei progetti futuri”.

L’iniziativa ha, dunque, dimostrato ancora una volta come il ruolo dei professionisti non si limiti al loro ambito lavorativo, ma si estenda anche al sostegno e allo sviluppo della comunità in cui operano.