Infermieri aggrediti nella Rems di San Nicola Baronia: Solidarietà ai colleghi Il caso, le dichiarazioni del Nursind

Ennesima aggressione subita dagli infermieri della Rems di San Nicola Baronia, scatta la solidarietà del Nursind. "Considerati i recenti episodi, è palese come la gestione dei pazienti e l'organizzazione della struttura presentino delle evidenti inefficienze, è improcrastinabile intervenire subito anche per evitare pericoli per gli abitanti del paese oltre che per i dipendenti. L' ASL di Avellino ad oggi ha tutelato i lavoratori di quella struttura solo attraverso le parole, nei fatti gli infermieri di quel servizio sono quotidianamente a rischio di subire aggressioni gravi. È inaccettabile il silenzio della parte datoriale su questa vicenda. Massima solidarietà ai colleghi aggrediti.". Scrivono i referenti provinciali del Nursind.