Un avellinese duetta con Gigi D'Alessio, Mario: "Un'emozione indescrivibile" Mario Peluso dopo il successo sui social per i suoi caffè "cantati" duetta con D'Alessio sula Rai

"Riguardarmi in tv, mentre canto con Gigi D'Alessio, mi ha scatenato le stesse identiche emozioni della registrazione. Una emozione immensa e bellissima". Così Mario Peluso, barista del Bar Bros ad Avellino, racconta le sue emozioni ad amici e clienti, dopo avere duettato in tv con il suo idolo, Gigi D'Alessio, nel programma condotto da Bianca Guaccero e Nek. Serve caffè cantando, emoziona il popolo dei social con la sua voce vibrata Mario Peluso e venerdì sera ha emozionato anche il pubblico della Rai,esibendosi in un intenso brano cantato insieme a D'Alessio. Su tik tok i suoi video cantati hanno raggiunto milioni di persone, scatenando like a raffica. Mario ha cantato sulla Rai «Non dirgli mai», incoraggiato e sostenuto dall'artista napoletano, realizzando una performance strepitosa. La sua storia è quella di un ragazzo come tanti, impegnato nella realizzazione del suo sogno, vissuto con forza ed entusiasmo.

In via Carlo del Balzo ad Avellino, nel bar Bros sono arrivati anche da lontano per ascontarlo cantare, con cuore e anima, le sue canzoni, mentre prepara i suoi profumati caffè. Grande voce quella di Mario che ha scelto il suo nome d’arte: Brivido. I video delle sue performance postati in rete da Simone, uno dei tre fratelli titolari del Bros, hanno raggiunto anche un record che, al momento, è di 2 milioni 400mila click per la versione di Mario del brano «Cient’anne».