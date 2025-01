Avellino, Moscati: dopo sei anni Pizzuti lascia. Bando per il nuovo manager Per il futuro del Moscati spunta il nome della numero uno del San Pio di Benevento Maria Morgante

Ultimi mesi di lavoro alla guida dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per Renato Pizzuti. Ad agosto, il manager in carica dal 2019, lascerà la guida dell’azienda di contrada Amoretta. E' stato pubblicato il bando per la nuova nomina ed entro 20 giorni dalla sua pubblicazione, cioè entro metà febbraio, dovranno esserci le candidature per il ruolo di manager della città ospedaliera di Avellino.

Toccherà ad una commissione la valutazione dei nuovi curriculum e la designazione del direttore generale tocca al governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

In totale, dovrà indicare 14 nuovi direttori sanitari, tra cui quello dell’Asl di Avellino. E ancora, dell’Asl di Benevento, dell’Azienda sanitaria locale Caserta, Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro, Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord, Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud, Azienda sanitaria locale Salerno, Azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, Azienda ospedaliera Universitaria Federico II, Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli, Irccs Fondazione Pascale di Napoli e l’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

All’Asl di Avellino dovrebbe essere confermato Mario Ferrante, al suo primo mandato, iniziato nell’estate del 2022 e tra i papabili candidati per la governance del Moscati spunta anche il nome di Maria Morgante.