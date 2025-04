Sorrento-Avellino da potenziale esodo biancoverde, attesa per le decisioni Sabato la sfida al "Viviani" di Potenza: l'ONMS ha rinviato al CASMS le valutazioni del caso

Il +5 a due giornate dal termine ha fatto volare via tutta la scaramanzia nell'obiettivo promozione diretta in casa Avellino. La fuga, determinata dal gol di Lescano per l'1-0 sul Monopoli e dal ko del Cerignola contro il Benevento (2-4), lancia l'ambiente irpino verso la festa, accennata, ma poi smorzata opportunamente in pochi minuti nel post-partita di ieri sera, mettendo subito nel mirino il prossimo match. L'Avellino sarà ospite del Sorrento nel penultimo turno della stagione regolare. La gara è in programma al "Viviani" di Potenza, sede ormai da due anni delle sfide casalinghe dei costieri, alle 18.30 di sabato (contemporanea per le ultime due giornate di campionato).

Attesa dopo le criticità espresse dall'ONMS

Dopo tre sold-out di fila per il "Partenio-Lombardi", si prefigura l'idea dell'esodo biancoverde per la potenziale festa promozione con l'aritmetica vicinissima, ma c'è il limite certificato dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con la criticità emersa nelle valutazioni rinviate al Comitato di Analisi. Ai primi aspetti delineati dall'ONMS si aggiunge quanto, poi, determinato dall'evoluzione dell'ultimo turno e della classifica. Al "Viviani" di Potenza l'Avellino potrebbe ottenere la certezza del ritorno in Serie B dopo 7 anni e non sa se avrà tifosi al seguito. I supporter irpini attendono con la speranza di poter accompagnare la squadra di Biancolino nel match contro il Sorrento. Nelle scorse settimane filtrava l'ipotesi di una sede diversa, poi esclusa con decisione, per rispondere alla passione del pubblico biancoverde, ormai pronto a celebrare la vittoria del campionato, davvero a un passo.