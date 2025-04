Avellino a un passo dalla Serie B: cosa occorre per l'aritmetica promozione Un caso costringerebbe i lupi ad attendere la certificazione di quanto già sostanziale

È stato un turno ricco di emozioni nei tre raggruppamenti di Serie C. Nel girone A è arrivato il nuovo sorpasso con il Padova vincente a Trieste (0-1) e in vetta per la sconfitta del Vicenza sul campo della Virtus Verona (2-1). Nel girone B la Virtus Entella è aritmeticamente promossa in Serie B. La squadra di Chiavari ha avuto la certezza prima di scendere in campo in virtù del ko della Ternana in trasferta contro il Milan Futuro (1-0) nel match delle 12.30. Poi, alle 15, l'Entella ha superato l'Arezzo (2-1) suggellando la festa promozione. Nel girone C l'Avellino ha vissuto una serata apripista nel sogno promozione che sta diventando sempre più realtà.

La vittoria per evitare calcoli

I lupi hanno superato il Monopoli con il finale di 1-0 (gol di Lescano al 33') e in contemporanea il Cerignola è stato superato dal Benevento (2-4). Ora gli irpini guidano la classifica con 69 punti e con il +5 sugli ofantini a due giornate dal termine della stagione regolare. Il prossimo turno del girone C, il penultimo, in programma sabato alle 18.30 con tutte le gare in contemporanea, può garantire l'aritmetica all'Avellino. La vittoria contro il Sorrento al "Viviani" di Potenza garantisce la certezza della festa promozione. In caso di un pareggio o di una sconfitta, la squadra di Biancolino dovrebbe attendere il pareggio o una sconfitta del Cerignola, impegnato in trasferta contro il Team Altamura.

Il +3 a una giornata dal termine non basta per l'aritmetica

Il caso limite è quello del pareggio dell'Avellino e della vittoria dell'Audace nel penultimo turno (irpini a 70, pugliesi a 67) con l'ultima giornata da giocare. In questa situazione non scatta l'aritmetica promozione perché il divario resta colmabile con una sconfitta degli irpini in casa contro il Team Altamura e con una vittoria del Cerignola in casa contro il Latina e il criterio della differenza reti tra le prime due della classe è quello generale e non degli scontri diretti, annullato dai due pareggi (Avellino-Cerignola 0-0 e Cerignola-Avellino 1-1). Negli score, a due giornate dal termine, i lupi sono a +33, le cicogne a +18, quindi i biancoverdi vantano un +15 che è un margine oltremodo rassicurante anche in caso di parità per punti alla fine della regular season.

Prima la sostanza, poi la forma e la certezza...

Di fatto, per la sostanza, all'Avellino basta un punto nelle ultime due gare della stagione per il ritorno in Serie B. Per la forma, il caso limite presentato costringerebbe gli irpini attendere l'aritmetica nell'ultima settimana di campionato con una promozione già in tasca.