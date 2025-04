Lescano per l'1-0 Avellino sul Monopoli, Cerignola ko: lupi a un passo dalla B Al 33' il gol che vale il +5 sugli ofantini a due giornate dal termine

L'Avellino batte il Monopoli con il risultato di 1-0 al "Partenio-Lombardi" con il gol di Lescano al 33' e allunga sul Cerignola, ko al "Monterisi" contro il Benevento. I lupi volano a +5 sugli ofantini a due giornate dal termine e la promozione in Serie B è a un passo.

Primo tempo

Iannarilli tra i pali con Russo e Panico titolari alle spalle di Lescano. L’Avellino guida il ritmo del match, accelera in particolar modo con Russo, ma la prima vera occasione è del Monopoli con Pellegrini che spaventa i lupi al 14’: palla di poco a lato. L’Avellino conferma la gestione e si ripropone su palla inattiva. Al 24’ il primo ammonito: giallo per Russo. Nel corso del primo tempo soccorsi a un tifoso sui gradoni del secondo anello della Curva Sud. Pochi secondi dopo Avellino in vantaggio: al 33’ testa contro testa tra Sounas e Viteritti, la palla scorre sul secondo palo, Cagnano per Lescano che si gira e batte Vitale per l’1-0 Avellino. Al 40’ lupi ancora in gol con Panico, ma per il primo assistente Fratello l’ex Carrarese è in fuorigioco in virtù della posizione di Sounas, a terra dopo un contatto dubbio in area. Al 41’ ammonito Miceli. Rientro negli spogliatoi con l’1-0 biancoverde e con il +5 momentaneo (Cerignola-Benevento 0-2 al 45’).

Secondo tempo

La ripresa si apre con il controllo e la conclusione di Armellino e con il palo colpito da Panico a Vitale battuto. Al 59’ i primi cambi: Colombo inserisce Calvano e Bruschi. Biancolino risponde con Palumbo e D’Ausilio per Armellino e Panico. Controllo del ritmo per i lupi (dentro anche Yeboah e De Risio per il Monopoli). Cerignola che accorcia, Benevento che riallunga e scappa sul 4-1, ma sugli spalti del “Partenio” si conferma l’attesa sull’evoluzione del match dei lupi. D’Ausilio spreca al 75’ e poco dopo Calvano rimedia il giallo. Finale di gara con Rocca e Zuberek per i lupi in piena gestione del risultato. Ammonito Iannarilli per proteste. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio: Avellino-Monopoli 1-0.